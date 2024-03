Wacker Neuson Aktie: Aus, Aus, Aus!

Wacker Neuson hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,09 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche eine Underperformance von -26,47 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite mit 9,1 Prozent deutlich niedriger, nämlich um 23,19 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung unter den Anlegern bei Wacker Neuson ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Unternehmens führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Wacker Neuson-Aktie derzeit mit einem Relative Strength Index (RSI) von 8,51 überverkauft ist, was als gutes Signal betrachtet wird. Der RSI25-Wert von 46 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt dies eine positive Einschätzung des RSI-Signals.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Wacker Neuson-Aktie mit -8,23 Prozent Entfernung vom GD200 (18,96 EUR) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50-Kurs von 16,96 EUR führt zu einer neutralen Einstufung. Zusammenfassend wird der Kurs der Wacker Neuson-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.