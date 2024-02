Wacker Neuson Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die Bewertung von Aktienkursen kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung beurteilt werden. Eine Analyse von Wacker Neuson auf sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare und Befunde. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Wacker Neuson in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 19,34 EUR für den Schlusskurs der Wacker Neuson-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 17 EUR, was einem Unterschied von -12,1 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 17,32 EUR, was einer Abweichung von -1,85 Prozent entspricht. Infolgedessen erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in der kurzfristigen Analyse.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat, was mit "Gut" bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Wacker Neuson-Aktie ein "Gut"-Rating in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

In fundamentalen Analyse wird die Aktie von Wacker Neuson als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 5,68 insgesamt 83 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen", der 33,89 beträgt. Aus dieser Perspektive erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung in der fundamentalen Analyse.