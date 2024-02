Wacker Neuson Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die Stimmung der Anleger rund um die Aktien von Wacker Neuson war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, und in diesem Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer an 11 Tagen ein positives Bild, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An insgesamt zwei Tagen blieben die Anleger weitgehend neutral. Auch in den letzten ein, zwei Tagen konzentrierten sich die Anleger hauptsächlich auf positive Themen, was dazu führte, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Somit erhält Wacker Neuson aufgrund des Anleger-Sentiments insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor hat Wacker Neuson im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,73 Prozent erzielt, was 3,05 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Maschinen-Aktien beträgt 3,75 Prozent, und Wacker Neuson übertrifft diesen Wert aktuell um 2,98 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Fundamental betrachtet ist Wacker Neuson im Vergleich zur Maschinen-Branche unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 5,68, was 82 Prozent niedriger ist als das Branchen-KGV von 31,77. Auf Grundlage dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Aktienkurs von Wacker Neuson derzeit -0,29 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -12,04 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" für beide Zeiträume führt.