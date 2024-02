Wacker Neuson Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Wacker Neuson hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,73 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +0,6 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Maschinen"-Branche bedeutet. Der Durchschnittsanstieg in dieser Branche lag bei 6,13 Prozent. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 4,75 Prozent verzeichnete, lag Wacker Neuson 1,98 Prozent darüber. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wacker Neuson liegt derzeit bei 5,68 Euro, was 82 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 32 Euro. Aufgrund dieser Unterbewertung wird das Unternehmen auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Wacker Neuson in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung der Stimmung. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien tendiert zu besonders negativen Themen, was zu einer Bewertung dieses Kriteriums als "Schlecht" führt. Die Stärke der Diskussion hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Aspekt führt. Zusammengefasst erhält Wacker Neuson in dieser Kategorie daher ein "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) von Wacker Neuson liegt bei 68,75, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 49,77, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Neutral" für das Unternehmen.