Wacker Chemie: Das wahre Kursziel liegt bei 163,20 EUR

Die Aktie von Wacker Chemie hat in den letzten fünf Handelstagen eine Kursentwicklung von +1,09% hingelegt und am gestrigen Tag um weitere +2,51% zugelegt. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel von Wacker Chemie liegt laut Bankanalysten bei 163,20 EUR und eröffnet somit ein Investitionspotenzial in Höhe von +21,29%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung. Derzeit raten 4 Experten zum Kauf der Aktien und weitere 10 geben das Rating “Kauf”. Sieben Experten empfehlen die Haltung der bereits vorhandenen Position und nur einer sieht die Aktie als Verkaufsmöglichkeit.

Insgesamt sind demnach noch immer rund zwei Drittel der Analysten optimistisch gestimmt (+63,64%). Auch das Guru-Rating ist mit einem Wert von nunmehr 3,73 positiv zu bewerten.

