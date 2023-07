Wacker Chemie: Potenzielles Kursziel von 163,20 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

Nach Ansicht der Analysten ist die Aktie von Wacker Chemie derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 163,20 EUR, was einem potenziellen Aufwärtspotenzial von +15,29% entspricht.

• Am 31.07.2023 stieg die Aktie um +0,14%

• Die Bankanalysten sind sich einig: das Kursziel beträgt 163,20 EUR

• Das Guru-Rating hat sich auf 3,73 erhöht

Am gestrigen Handelstag legte die Aktie von Wacker Chemie um +0,14% zu und in den vergangenen fünf Handelstagen betrug das Plus insgesamt +1,29%. Der Markt bleibt demnach optimistisch.

Die Bankanalysten erscheinen ebenso optimistisch wie der Markt und schätzen das mittelfristige Kursziel auf genau 163,20 EUR ein. Diese Einschätzung wird jedoch nicht von allen Experten geteilt – einige vertreten eine neutrale Haltung oder empfehlen sogar einen Verkauf der Aktien.

