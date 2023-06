Wacker Chemie: Potenzial von +35,18% auf Kursziel von 168,30 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

Die Aktienbewertung von Wacker Chemie wird derzeit unterschätzt. Dies bestätigen Bankanalysten mit einem mittelfristigen Kursziel bei 168,30 EUR und einem geschätzten Potenzial von +35,18%. Die jüngste positive Entwicklung am Finanzmarkt zeigt sich auch in einer Kursentwicklung von +2,47% am gestrigen Tag.

• Am 16.06.2023 legte die Aktie um weitere +2,47% zu

• Analysten schätzen das Potential auf ein Plus von +35,18%

• Der Guru-Rating liegt aktuell bei 3,73 nach der letzten Bewertung

Obwohl nicht alle Analysten diese Einschätzung teilen und eher eine neutrale Haltung einnehmen oder sogar raten die Aktie sofort zu verkaufen (1 Experte), bleibt der Anteil an optimistischen Experten bei hohen +63,64%.

Zusätzlich gibt das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” dem Unternehmen eine gute Note – aktueller Wert ist nun ebenfalls...