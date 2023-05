Wacker Chemie: Potenzial von +33,25% zum Kursziel 168,30 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

Die Aktie von Wacker Chemie hat in der vergangenen Woche um -1,14% an Wert verloren. Die Stimmung am Markt scheint derzeit relativ pessimistisch zu sein.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für Wacker Chemie bei 168,30 EUR. Wenn die Prognose der Bankanalysten eintrifft, könnte sich das Investitionspotenzial auf +33,25% belaufen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem schwachen Trend in jüngster Zeit.

4 Analysten stuften die Aktien als starken Kauf ein und weitere 10 bewerten sie als Kauf. Sieben Experten halten sie für neutral und nur einer ist der Meinung, dass Anleger sich sofort von diesen trennen sollten. Der Anteil optimistischer Analysten beträgt somit +63,64%.

Das Guru-Rating bleibt mit 3,73 unverändert positiv für Wacker Chemie.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Das Potenzial des...