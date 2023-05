Wacker Chemie: Potenzial für Anleger bei 168,30 €

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie von Wacker Chemie eine Kursentwicklung von +0,40%. Insgesamt sank sie in den letzten fünf Handelstagen um -3,31%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Dennoch sind Bankanalysten der Meinung, dass das wahre Kursziel bei 168,30 € liegt. Dies entspricht einem mittelfristigen Investitionspotenzial von +21,43%.

Vier Analysten empfehlen daher den Kauf der Aktie und sechs weitere sehen optimistisch in Richtung “Kauf”. Sieben Experten halten sich jedoch zurück und raten dazu zu warten (“halten”). Lediglich ein Analyst stuft die Aktien als Verkaufswert ein. Das Guru-Rating bleibt konstant bei 3,73.

Insgesamt gibt es somit noch immer eine positive Einschätzung mit einer Mehrheit optimistischer Analysten (63,64%).