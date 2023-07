Wacker Chemie: Mittelfristiges Kursziel von 163,20 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

Trotz der jüngsten negativen Kursentwicklung hat Wacker Chemie in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +4,96% verzeichnet und damit eine optimistische Stimmung am Markt geschaffen. Die Bankanalysten sehen das Potenzial für die Aktie jedoch noch höher.

• Am 14.07.2023 sank die Aktie um -0,78%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 163,20 EUR

• Der durchschnittliche Guru-Rating liegt nun bei 3,73

Das mittelfristige Kursziel für Wacker Chemie liegt gemäß Analystenmeinungen bei 163,20 EUR und bietet somit ein Potenzial von +22,43%. Dieser Einschätzung schließen sich insgesamt +63,64% aller Analysten an.

Vier Experten raten zum Kauf der Aktien von Wacker Chemie und weitere zehn teilen diese positive Einstellung mit einem “Kauf”-Rating. Sieben Analysten geben eine neutrale Bewertung ab und lediglich einer empfiehlt den...