Wacker Chemie: Kursziel von 168,30 EUR könnte bald erreicht werden

Die Aktienbewertung von Wacker Chemie ist laut Analysten derzeit nicht angemessen. Das tatsächliche Kursziel liegt bei 168,30 EUR und somit um +33,94% über dem aktuellen Kurs.

• Am 16.06.2023 lag der Aktienerfolg bei +3,42%

• Guru-Rating für Wacker Chemie hat sich auf 3,73 erhöht

Am gestrigen Tag stieg die Aktienperformance von Wacker Chemie am Finanzmarkt um +3,42%. Dieser Zuwachs summiert sich in fünf Handelstagen auf eine Steigerung von insgesamt +2,66%. Der Markt zeigt damit einen relativ optimistischen Trend.

Obwohl es überraschend sein mag, haben Bankanalysten ein mittelfristiges Kursziel für Wacker Chemie bei genau 168,30 EUR festgelegt. Sollten die Analysten Recht behalten, hätten Investoren ein Potential für Gewinne in Höhe von mehr als einem Drittel des aktuellen Marktpreises (+33.94%). Allerdings sind nicht alle...