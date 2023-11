Wacker Chemie: Ein Blick auf das Kursziel - 147,90 EUR

Analysten sind der Ansicht, dass die Bewertung der Wacker Chemie Aktie derzeit nicht angemessen ist und das wahre Kursziel um +33,18% über dem aktuellen Niveau liegt.

• Wacker Chemie: Am 28.11.2023 mit einem Rückgang von -1,38%

• Das Kursziel von Wacker Chemie wird auf 147,90 EUR festgelegt

• Das Guru-Rating für Wacker Chemie bleibt unverändert bei 3,70

Am gestrigen Tag verzeichnete die Wacker Chemie einen Rückgang am Finanzmarkt von -1,38%. Dies addiert sich zu einem Gesamtrückgang von -3,10% in den letzten fünf Handelstagen oder einer vollständigen Woche. Der Markt scheint daher momentan recht pessimistisch zu sein.

Aktuell liegt das Kursziel für die Aktien von Wacker Chemie bei 147,90 EUR.

Durchschnittlich gehen Bankanalysten davon aus, dass die Aktien mittelfristig einen Wert von 147,90 EUR erreichen werden. Sollten sie recht behalten, würde dies ein Potenzial für Investoren in Höhe von +33,18% bedeuten. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung angesichts des jüngsten schwachen Trends.

Konkret halten aktuell 3 Analysten die Aktien für einen klaren Kauf. Weitere 10 sehen optimistisch mit einer “Kauf”-Bewertung und weitere sechs Experten positionieren sich neutral mit einer “Halten”-Bewertung. Eine einzelne Fachkraft plädiert sogar dafür,

die Anteilsscheine sofort zu verkaufen.

Folglich bleiben etwa +65 % der Analysten zumindest noch positiv gestimmt.

Zusätzlich bestätigt dieses positive Urteil der bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating”, welcher zuvor bereits als “Guru-Rating ALT” vorlag.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Wacker Chemie-Analyse von 29.11. liefert die Antwort:

Wie wird sich Wacker Chemie jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Wacker Chemie Aktie

Wacker Chemie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...