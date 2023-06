Wacker Chemie: Analysten sehen Potenzial von +39,49%

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

Wacker Chemie verzeichnete gestern an der Börse einen Rückgang von -2,15%. Die Kursentwicklung der letzten fünf Handelstage zeigt jedoch ein Plus von +4,05%, was auf eine optimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie noch nicht richtig bewertet ist. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 168,30 EUR und bietet damit ein Potenzial von +39,49%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung und geben unterschiedliche Empfehlungen ab.

Vier Analysten empfehlen den Kauf der Aktie. Zehn weitere stuften sie als “Kauf” ein und sieben Experten haben eine neutrale Haltung. Lediglich einer rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating für Wacker Chemie beträgt nun 3,73 nach zuvor ebenfalls 3,73.