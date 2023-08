Wacker Chemie: Analysten sehen Potenzial von +16,57% – Kursziel 153,00 EUR

Die Aktienbewertung von Wacker Chemie erscheint den Bankanalysten derzeit nicht angemessen. Das mittelfristige Kurspotenzial liegt bei 153,00 EUR und somit um +16,57% höher als der aktuelle Kurs.

• Wacker Chemie am 22.08.2023 mit einem Plus von +0,46%

• Guru-Rating unverändert bei 3,64

• Von insgesamt 22 Experten empfehlen 13 die Aktie zum Kauf

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Wacker Chemie eine positive Entwicklung von +0,46%. Insgesamt beträgt das Ergebnis der letzten fünf Handelstage -2,02%, was auf pessimistische Tendenzen am Markt hindeutet.

Dennoch sehen die Bankanalysten ein großes Potenzial für Investoren in Höhe von +16,57%.

Von insgesamt 22 bewertenden Experten empfehlen mehr als die Hälfte (13) die Wacker-Chemie-Aktien zum Kauf. Weitere zehn Experten geben eine optimistische Bewertung ab und halten einen Kauf...