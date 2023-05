Wacker Chemie: Analysten sehen Kursziel bei 168,30 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

Die Aktie von Wacker Chemie konnte gestern mit einem Plus von +1,08% aufwarten. Dennoch steht der Kurs nach fünf Handelstagen unterm Strich bei -1,78%. Die Bankanalysten sind jedoch optimistisch gestimmt und sehen das mittelfristige Kursziel bei 168,30 EUR.

• Wacker Chemie: Kurspotenzial von +19,57%

• Optimistiche Einschätzung durch 63,64% der Analysten

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,73

Sollten die Bankanalysten Recht behalten und das aktuelle Kursniveau halten können erwartet Investoren ein Potential in Höhe von knapp +20%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Meinung. So empfehlen sieben Analysten die Aktien zu halten oder sich neutral zu positionieren. Ein Experte sieht sogar einen Verkauf als notwendig an.

Zusammenfassend ist festzuhalten: Das Guru-Rating bleibt stabil und liegt weiterhin bei 3,73 Punkten.