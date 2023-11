Wacker Chemie: Analysten sehen Kursziel bei 147,90 EUR

Die Aktien von Wacker Chemie werden nach Einschätzung von Analysten derzeit unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt rund +31,64% über dem aktuellen Wert.

• Wacker Chemie: Am 28.11.2023 mit -0,22%

• Das Kursziel von Wacker Chemie beträgt 147,90 EUR

• Guru-Rating für Wacker Chemie bleibt stabil bei 3,70

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie von Wacker Chemie an den Finanzmärkten einen Rückgang um -0,22%. Über die vergangenen fünf Handelstage – also eine volle Woche – summierte sich der Verlust auf -1,96%. Diese Entwicklung lässt den Markt momentan eher pessimistisch erscheinen.

Ob diese Entwicklung im Einklang mit den Erwartungen der Bankanalysten steht? Die Stimmung ist jedenfalls eindeutig.

Das aktuelle Kursziel für die Aktien von Wacker Chemie liegt bei 147,90 EUR.

Im Durchschnitt sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktien mittelfristig ein Kursziel von 147,90 EUR erreichen könnten. Sollten sie Recht behalten, ergibt sich damit ein Potenzial für Investoren in Höhe von +31,64%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung angesichts des jüngsten schwachen Trends.

Derzeit empfehlen 3 Analysten den Kauf der Aktien als starkes Signal. Weitere 10 Experten bewerten das Unternehmen als “Kauf”, jedoch ohne besondere Euphorie. Eine weitgehend neutrale Haltung nehmen weitere 6 Experten ein und stufen das Unternehmen als “halten” ein. Schließlich ist mindestens ein Experte davon überzeugt ist dass es ratsam wäre sofort zu verkaufen.

Somit sind insgesamt etwa +65% aller Analysteneinschätzungen positiv ausgerichtet.

Diese positive Gesamtbewertung wird durch das kontinuierliche Trend-Indikator „Guru-Rating“ abgerundet; dieses bliewb konstant auf dem Niveau „Guru-Rating ALT“.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Wacker Chemie-Analyse von 29.11. liefert die Antwort:

Wie wird sich Wacker Chemie jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Wacker Chemie Aktie

Wacker Chemie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...