Wacker Chemie: Analysten sehen Kurspotential von +13,38% auf 153,00 EUR

Die Aktienbewertung von Wacker Chemie wird als zu niedrig eingeschätzt. Experten prognostizieren ein mittelfristiges Kursziel von 153,00 EUR mit einem Potenzial von +13,38%. Die jüngste Entwicklung am Finanzmarkt zeigt eine negative Kursentwicklung in Höhe von -1,03%, was sich auf die Stimmung widerspiegelt.

• Am 15.08.2023 verzeichnete Wacker Chemie eine negative Kursentwicklung in Höhe von -1,03%

• Das durchschnittliche Bankanalyst-Kursziel für Wacker Chemie beträgt 153,00 EUR

• Der Guru-Rating-Indikator bleibt unverändert bei 3,64

Die Mehrheit der Bankanalysten teilt diese positive Einschätzung und empfehlen weiterhin einen Kauf der Aktien (59%). Einzelne Analysten sind jedoch skeptisch und raten zum Verkauf oder zur Haltung (41%).

Insgesamt bewerten drei Experten die Aktien als stark kaufenswert und zehn weitere...