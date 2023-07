Wacker Chemie: Analysten prognostizieren Kursziel von 163,20 EUR - ein Plus von +18,13%

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

Die Wacker Chemie-Aktie erhielt eine positive Bewertung der Analysten. Am Vortag stieg die Aktie um +1,32%, was einem Anstieg von +1,39% in der letzten Handelswoche entspricht und den Markt optimistisch stimmt.

Das mittelfristige Kursziel für Wacker Chemie beträgt 163,20 EUR. Die Bankanalysten sind sich einig darüber und sehen ein Potenzial für Investoren in Höhe von +18,13%. Jedoch teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des aktuellen positiven Trends.

Guru-Rating liegt nun bei 3,73 nach zuvor ebenfalls 3,73 und zeigt damit das Vertrauen der Analysten in die Aktienentwicklung.

Vier Analysten empfehlen einen Kauf der Aktien und zehn weitere haben ein “Kauf”-Rating vergeben. Sieben weitere bleiben neutral mit einem “Halten”-Rating während ein Experte sogar zum sofortigen Verkauf rät.

Insgesamt zeigen somit...