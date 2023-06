Wacker Chemie: Analyse der Kursziele zeigt Potenzial von 31,84%

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

Am gestrigen Handelstag erreichte die Aktie von Wacker Chemie einen Kursanstieg von +3,07%. Die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage ergaben jedoch insgesamt einen Rückgang um -1,66%, was auf eine momentan pessimistische Stimmung am Markt hindeutet. Doch wie bewerten Bankanalysten das Unternehmen?

Das mittelfristige Kursziel für Wacker Chemie beträgt laut Analysten 168,30 EUR. Sollte diese Einschätzung zutreffen, hätte die Aktie ein Potenzial von +31,84%. Allerdings sind nicht alle Experten optimistisch nach den jüngsten schwachen Trends.

4 Analysten empfehlen den Kauf der Aktien und weitere 10 setzen sie auf “Kauf”. Sieben Experten halten sie für neutral und nur einer rät zum Verkauf. Somit liegt der Anteil an Analysten mit positiver Bewertung bei +63.64%.

Abschließend lässt sich sagen, dass das “Guru-Rating” nun bei...