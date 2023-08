Wacker Chemie: Aktueller Kurs um +9,64% unterbewertet - Kursziel bei 153,00 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

Einige Analysten sind der Meinung, dass die Wacker Chemie-Aktie momentan deutlich unter ihrem wahren Wert gehandelt wird. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 153,00 EUR.

• Wacker Chemie-Kurs am 07.08.2023 mit einem Anstieg von +0,69%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,64

Am gestrigen Handelstag konnte die Wacker Chemie-Aktie ein Plus von +0,69% verzeichnen. In den letzten fünf Handelstagen ergab sich jedoch eine negative Performance von -0,29%. Vor diesem Hintergrund kann man sagen dass der Markt zurzeit relativ neutral eingestellt ist.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für Wacker Chemie beträgt laut Bankanalysten 153,00 EUR. Sollten diese Recht behalten hätte dies ein potenzielles Aufwärtspotenzial für Investoren in Höhe von +9,64%. Einige Analysten teilen jedoch aufgrund des neutralen Trends der jüngsten...