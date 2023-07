Wacker Chemie: Aktuelle Kursentwicklung und wahres Kursziel

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

Am 28.07.2023 konnte die Aktie von Wacker Chemie eine positive Entwicklung von +2,24% am Finanzmarkt verzeichnen. Innerhalb einer vollständigen Handelswoche erreichte das Unternehmen ein Plus von insgesamt +2,43%. Die Stimmung auf dem Markt ist gegenwärtig relativ optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel der Wacker Chemie-Aktien liegt laut Bankanalysten bei 163,20 EUR, was einem Investitionspotenzial von +15,46% entspricht. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Meinung nach der jüngsten positiven Trendentwicklung.

Zurzeit empfehlen vier Analysten den Kauf der Aktien als starke Empfehlung und zehn weitere bewerten sie als “Kauf”. Sieben weitere Experten geben das Rating “halten”, während ein Experte sogar den Verkauf der Wertpapiere nahelegt.

63,64% aller Analysten haben somit noch eine optimistische Bewertung für...