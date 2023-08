Wacker Chemie: Aktuelle Bewertung des Unternehmens um +15,82% unter dem wahren Wert

Die gestrige Kursentwicklung der Wacker Chemie-Aktie am Finanzmarkt fiel mit einem Plus von +1,15% aus und summiert sich somit auf eine positive Entwicklung in Höhe von +1,11% innerhalb einer vollständigen Handelswoche. Dies deutet darauf hin, dass der Markt gegenwärtig vergleichsweise optimistisch ist.

Aktuell liegt das Kursziel für die Wacker Chemie bei 153,00 EUR. Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten ist dabei ein mittelfristiges Kursziel in dieser Höhe. Ein Investment würde damit ein Potenzial von +15,82% eröffnen.

3 Analysten vertreten aktuell die Meinung eines starken Kaufes. Weitere 10 Analysten bewerten die Wacker Chemie als kaufenswert – jedoch ohne Euphorie. Der Großteil (8 Experten) stuft sie als haltenswert ein und lediglich 1 Experte rät zu einem sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert...