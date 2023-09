Wacker Chemie: Aktuell unterbewertet - Kursziel bei 155,55 EUR

Am gestrigen Tag gab die Wacker Chemie Aktie am Finanzmarkt um -0,53% nach. In der vergangenen Woche summierten sich die Verluste auf insgesamt -2,76%. Die Stimmung ist entsprechend pessimistisch.

Dennoch sehen Bankanalysten ein mittelfristiges Kurspotenzial von +17,57% für die Wacker Chemie-Aktie. Das aktuelle Kursziel beträgt 155,55 EUR.

Von den insgesamt 22 Analysten haben drei eine Kaufempfehlung ausgesprochen und zehn das Rating “Kauf” vergeben. Acht Experten bewerten das Papier als “halten”. Nur ein Experte empfahl einen Verkauf.

Das Guru-Rating blieb unverändert bei 3,64.