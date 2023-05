Wacker Chemie: Aktienkursziel von 168,30 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

Die Aktie von Wacker Chemie hat in den letzten fünf Handelstagen an Wert verloren und notiert derzeit bei -1,78%. Am gestrigen Tag konnte jedoch ein Anstieg um +1,08% beobachtet werden. Das Kursziel für die nahe Zukunft liegt derzeit bei 168,30 EUR.

• Wacker Chemie stieg am 12.05.2023 um +1,08%

• Mittelfristiges Kursziel bei 168,30 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,73

Im Durchschnitt geht eine Mehrheit von Bankanalysten davon aus, dass die Aktie ein mittelfristiges Potenzial in Höhe von +19,57% bis zum aktuellen Kurs bietet. Die optimistische Einschätzung teilen auch die meisten Experten mit einem “Kauf”-Rating (63%). Doch nicht alle Analysten sind gleichermaßen überzeugt: Ein Experte empfiehlt sogar einen sofortigen Verkauf der Wacker-Chemie-Aktien.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” liegt nach wie vor...