Wacker Chemie: Aktienkurs mit Potenzial - 155,55 EUR als Kursziel

Die jüngste Kursentwicklung von +1,08% am gestrigen Tag sowie der positive Trend in den letzten fünf Handelstagen (+1,95%) deuten auf eine optimistische Stimmung am Markt bezüglich der Wacker Chemie-Aktie hin. Bankanalysten gehen davon aus, dass das wahre mittelfristige Kursziel bei 155,55 EUR liegt und somit ein Potenzial von +14,67% besteht.

• Am 29.09.2023 verzeichnete Wacker Chemie eine positive Kursentwicklung von +1,08%

• Das mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt 155,55 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,64

Aktuell sind drei Analysten überzeugt davon, dass es sich um einen starken Kauf handelt. Zehn weitere teilen diese Meinung und empfehlen die Aktie zum Kauf. Acht Experten halten ihre Position weitgehend neutral und vergeben das Rating “halten”. Ein Experte ist sogar der Ansicht, dass Anleger die...