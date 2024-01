Wacker Chemie Aktie: Das wird teuer!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Wenn ein Titel überkauft ist, könnten kurzfristige Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Bei der Analyse von Wacker Chemie ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis heran. Der RSI7 liegt derzeit bei 93,27 Punkten, was darauf hindeutet, dass Wacker Chemie überkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 59,97, was bedeutet, dass Wacker Chemie weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier wird daher als "Neutral" eingestuft, was zu einer "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt führt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt es derzeit 11,04 und liegt damit 89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Chemikalien) von 102. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist. Somit erhält Wacker Chemie auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigte sich, dass die Diskussionsintensität für Wacker Chemie durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, da eine negative Änderung identifiziert werden konnte, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Wer derzeit in die Aktie von Wacker Chemie investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 9,77 % einen Mehrertrag in Höhe von 4,99 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielen. Somit sind die Dividenden des Unternehmens höher, was zu einer "Gut"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

