Wacker Chemie Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

In den letzten vier Wochen wurden bei Wacker Chemie eine Verschlechterung des Stimmungsbildes und ein "Schlecht"-Rating festgestellt, basierend auf der Analyse von Sentiment und Buzz in den sozialen Medien. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht wesentlich verändert. Die Dividendenrendite der Wacker Chemie-Aktie beträgt 9,77 Prozent, was 4,05 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt, und wird daher positiv bewertet.

Im Vergleich zur Chemiebranche verzeichnete Wacker Chemie in den letzten 12 Monaten eine Performance von +4,75 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -4,94 Prozent fielen. Dies führt zu einer Outperformance von +9,69 Prozent, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt. In Bezug auf den "Materialien"-Sektor lag die Rendite von Wacker Chemie um 9,69 Prozent über dem Durchschnittswert.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Wacker Chemie-Aktie sowohl unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt. Dies führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Insgesamt spiegeln die verschiedenen Analysen und Bewertungen wider, dass die Stimmungslage und die technische Entwicklung der Wacker Chemie-Aktie derzeit negativ bewertet werden.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Wacker Chemie-Analyse vom 15.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Wacker Chemie jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Wacker Chemie-Analyse.

Wacker Chemie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...