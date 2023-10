Wacker Chemie: Aktie unterbewertet, Kursziel 147,90 EUR

Die Wacker Chemie Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 147,90 EUR und somit um +16,55% höher als der aktuelle Kurs.

• Am 06.10.2023 verzeichnete die Wacker Chemie Aktie einen Anstieg von +0,95%

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,67

• Positive Einschätzung durch +61,90% der Analysten

Trotz des positiven Trends in den letzten fünf Handelstagen ist die Stimmung am Markt eher pessimistisch. Dennoch sehen drei Bankanalysten die Wacker Chemie Aktien als starken Kauf an und zehn Experten bewerten sie optimistisch mit “Kauf”. Sieben weitere Experten halten eine neutrale Bewertung für angemessen und nur ein Experte empfahl den Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert auf dem Wert von 3,67 Punkten. Die positive Einschätzung wird gestützt durch das relativ hohe Anteil...