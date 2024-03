Wacker Chemie Aktie: Das liegt auf Eis

Die Wacker Chemie AG hat eine Dividendenrendite von 11,93 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,44 % in der "Chemikalien"-Branche. Dies führt zu einer positiven Bewertung der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung verzeichnet Wacker Chemie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -30,16 %, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche einem Rückgang von -14,74 % entspricht. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen daher eine negative Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Wacker Chemie-Aktie bei 35,1 liegt, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25 von 40 ergibt die gleiche neutrale Einstufung. Insgesamt wird die RSI-Bewertung daher als neutral eingestuft.

Bei der Betrachtung trendfolgender Indikatoren zeigt sich, dass der 200-Tages-Durchschnitt der Wacker Chemie-Aktie bei 119,04 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 108,40 EUR liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 100,76 EUR, was über dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Wacker Chemie-Aktie daher eine neutrale Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.