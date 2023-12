Wacker Chemie Aktie: Das ist Wahnsinn!

Wacker Chemie hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 4,75 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Chemikalien-Branche eine Outperformance von +9,91 Prozent darstellt. Dies bedeutet, dass das Unternehmen 9,91 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im "Materialien"-Sektor übertrifft Wacker Chemie den Durchschnittswert um 9,91 Prozent und erhält daher ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Wacker Chemie-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 128,85 EUR lag, während der letzte Schlusskurs bei 114,3 EUR liegt, was einer „Schlecht“-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt lag.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine positive Stimmung wider, da in den Kommentaren und Meinungen überwiegend positive Themen in den letzten Wochen angesprochen wurden. Auch lassen sich auf dieser Ebene sechs Handelssignale erkennen, wovon 4 als Gut- und 2 als Schlecht-Signale eingestuft werden. Dies führt insgesamt zu einer Einstufung als "Gut"-Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung.

Schließlich bietet Wacker Chemie eine Dividendenrendite von 9,77 %, was 4,52 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,26 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" auf Basis der Dividende.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass Wacker Chemie in verschiedenen Bereichen eine gute Performance zeigt und von Experten sowie Anlegern positiv bewertet wird.

