Wacker Chemie Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die Aktie von Wacker Chemie wird von Analysten als derzeit unterbewertet angesehen, mit einem wahren Kursziel, das um +29,38% über dem aktuellen Kurs liegt.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 29.01.2024 verzeichnete Wacker Chemie eine Kursentwicklung von -1,50%. Die jüngsten fünf Handelstage ergaben eine Gesamtentwicklung von -0,74%, was darauf hindeutet, dass der Markt derzeit relativ neutral gestimmt ist.

Kursziel

Das aktuelle Kursziel von Wacker Chemie liegt bei 128,01 EUR, wie von Bankanalysten im Durchschnitt festgestellt wird. Dies bedeutet ein mittelfristiges Kurspotenzial von +29,38%, sofern die Analysten mit ihrer Einschätzung recht behalten.

Analystenmeinungen

Von den 21 analysierenden Experten halten 4 die Aktie für einen starken Kauf, während 9 sie als kaufenswert einstufen, jedoch ohne Euphorie. 6 Experten nehmen eine neutrale Position ein und empfehlen, die Aktie zu halten. Auf der anderen Seite sind 1 Analyst der Meinung, dass die Aktie verkauft werden sollte, und 1 Experte geht sogar so weit zu sagen, dass Wacker Chemie sofort verkauft werden müsse. Insgesamt sind also 61,90% der Analysten zumindest noch optimistisch in Bezug auf die Aktie.

Guru-Rating

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 3,67.

Insgesamt scheint die Aktie von Wacker Chemie gemäß der Analyse der Experten ein deutliches Kurspotenzial zu haben, das jedoch nicht einstimmig von allen Analysten geteilt wird. Die zukünftige Entwicklung bleibt somit abzuwarten, während Anleger die verschiedenen Meinungen der Analysten sorgfältig abwägen sollten.

