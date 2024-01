Wacker Chemie Aktie: Was noch aussteht!

Die Stimmung rund um die Aktien von Wacker Chemie wird sowohl durch Analysen aus Bankhäusern als auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Eine Analyse dieser Faktoren hat ergeben, dass die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Wacker Chemie zeigt jedoch eine negative Entwicklung, was zu einem schlechten Rating in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Wacker Chemie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -19,87 Prozent erzielt, was zu einer Underperformance von -9,25 Prozent im Branchenvergleich führt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, jedoch haben Anleger verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Wacker Chemie gesprochen. Statistische Auswertungen haben eine Gleichverteilung von Kauf- sowie Verkaufsignalen ergeben, was zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Wacker Chemie-Aktie aktuell überkauft ist, was zu einem schlechten Rating führt. Die Analyse des RSI25 ergibt jedoch eine neutrale Einstufung des Wertpapiers.

Zusammenfassend ergibt die Analyse der verschiedenen Faktoren ein insgesamt schlechtes Rating für die Wacker Chemie-Aktie.

