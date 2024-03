Wacker Chemie Aktie: Was könnte passieren?

Die Bewertung einer Aktie umfasst nicht nur harte Faktoren wie Umsatz und Gewinn, sondern auch weiche Faktoren wie die Kommunikation im Netz. In Bezug auf die Aktie von Wacker Chemie zeigt die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher schlecht, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von Wacker Chemie eine Performance von -30,16 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -13,36 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem schlechten Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt deutlich unter dem letzten Schlusskurs liegt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt auf ähnlicher Höhe wie der letzte Schlusskurs, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird Wacker Chemie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem neutralen Rating versehen.

Mit einer Dividendenrendite von 11,93 Prozent liegt Wacker Chemie 6,51 Prozent über dem Branchendurchschnitt, was die Aktie zu einem lukrativen Investment macht und von der Redaktion eine gute Bewertung erhält.