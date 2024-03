Wacker Chemie Aktie: Was für ein Erfolg!

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Wacker Chemie eine Rendite von -18,86 Prozent. Dies bedeutet eine Unterperformance von 6,66 Prozent im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien", deren durchschnittliche Rendite bei -12,21 Prozent lag. Auch im Branchenvergleich mit Wertpapieren aus dem Bereich "Chemikalien" liegt Wacker Chemie mit -12,21 Prozent um 6,66 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttete Wacker Chemie mit 11,93 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (6,06 %) eine höhere Dividende aus, was einer Differenz von 5,87 Prozentpunkten entspricht. Daher wird die Auszahlung im Vergleich zu anderen Unternehmen als "Gut" eingestuft.

Das langfristige Stimmungsbild der Investoren und Nutzer im Internet zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild als "Gut" bewertet.

Abschließend wurde der Relative Strength Index (RSI) für Wacker Chemie auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Sowohl der 7-Tage-RSI (40,78 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (39,72 Punkte) deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.