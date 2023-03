Wacker Chemie-Aktie: Das Warten hat bald ein Ende!

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

Zahlreiche bedeutende Aktiengesellschaften präsentieren in diesen Tagen ihre Geschäftszahlen für das 1. Quartal. Auch für das in Munich sitzende Wacker Chemie ist es am 28.04. so weit. Werden Umsatz und Gewinn wie erwartet ausfallen oder könnte es Überraschungen geben? Was würde das für die Wacker Chemie-Aktie an jenem Tag bedeuten?

Gerade einmal 29 Tage noch bis Wacker Chemie seine neuen Zahlen veröffentlichen will. Was können Aktionäre nun vom Geschäftsbericht des auf 7,18 Milliarden EUR Börsenwert dotierten Unternehmens erwarten? Analysehäuser gehen laut Marketscreener-Daten im Konsens davon aus, dass Wacker Chemie ein starkes Umsatzminus vermelden wird: In Q1 2023 soll der Umsatz 1,75 Milliarden EUR betragen – im Vorjahresvergleich eine Reduktion von 15,61 Prozent. Das operative Ergebnis (Ebit) schätzen die Experten auf...