Wacker Chemie Aktie: Schlimme Zeiten!

Wacker Chemie schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Chemikalien. Mit einer Dividendenrendite von 11,93 % im Vergleich zu 5,18 % erreicht die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".

In den sozialen Medien wurde Wacker Chemie in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, so die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen. Auch wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Schlecht" eingestuft. Die Redaktion hat zudem 4 Schlecht-Signale herausgefiltert und ordnet dementsprechend eine "Schlecht" Empfehlung zu. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt wird Wacker Chemie aus fundamentaler Sicht als unterbewertet betrachtet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 9,36, was einem Abstand von 90 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 94,18 entspricht. Aus fundamentaler Sicht wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Wacker Chemie von 101,5 EUR mit -16,55 Prozent Entfernung vom GD200 (121,63 EUR) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 104,55 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -2,92 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Wacker Chemie-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.