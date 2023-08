Wacker Chemie: Aktie mit Potenzial - Kursziel 153,00 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

Die Wacker Chemie-Aktie ist laut Analysten unterbewertet. Das aktuelle Kursziel liegt bei 153,00 EUR mit einem Potenzial von +9,91% gegenüber dem derzeitigen Kurs.

• Wacker Chemie: am 02.08.2023 -0,54%

• Durchschnittliches Guru-Rating bleibt bei 3,64

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie von Wacker Chemie einen Rückgang von -0,54%. Im Vergleich zu den Ergebnissen der letzten fünf Handelstage (eine vollständige Handelswoche) beträgt das Plus jedoch +0,69%, was auf eine relative Marktneutralität hindeutet.

Es scheint jedoch keinen Zweifel daran zu geben, dass die Stimmung des Marktes eindeutig ist und das Potenzial für Investoren hoch ist. Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für die Aktien beträgt 153,00 EUR; falls richtig bewertet wäre das Potential damit um +9.91% höher als heute.

Obwohl nicht...