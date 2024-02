Wacker Chemie Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Wacker Chemie wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 38,16 Punkten, was darauf hinweist, dass Wacker Chemie weder überkauft noch überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 64,7, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Zusammen ergibt sich also ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In den letzten Wochen konnte bei Wacker Chemie eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Dies basiert auf einer Auswertung der Meinungen in sozialen Medien. Bezüglich der Stärke der Diskussion war dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst bekommt Wacker Chemie für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Unsere Analysten haben Wacker Chemie auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen überwiegend negative Themen aufgegriffen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Betrachtung von Handelssignalen ergibt eine "Schlecht"-Bewertung. Somit wird Wacker Chemie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Wacker Chemie mit einer Rendite von -21,07 Prozent mehr als 6 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche liegt die Rendite von Wacker Chemie mit -14,99 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.