Wacker Chemie Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Wacker Chemie hat im vergangenen Jahr eine sehr gute Performance gezeigt und liegt im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Materialien"-Branche mit einer Rendite von 34,01 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 7,49 Prozent. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie. Auf fundamentaler Basis wird die Aktie als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nur 8,26 beträgt, verglichen mit dem Branchen-KGV von 124,73. Daher wird auch hier eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Wacker Chemie-Aktie überkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI: 96,11) als auch auf etwas längerfristiger Basis (RSI25: 76,1). Daher erhält die Aktie in diesem Punkt eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsintensität im Netz war durchschnittlich, während die Rate der Stimmungsänderung negativ war. Insgesamt wird Wacker Chemie daher als "Schlecht"-Wert eingestuft.

