Wacker Chemie Aktie: Knallt es bald?

Die technische Analyse der Wacker Chemie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit bei 126,82 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 95,74 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -24,51 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. In den letzten 50 Tagen lag der GD50 bei 112,73 EUR, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -15,07 Prozent ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtbewertung "Schlecht" auf Basis der technischen Analyse.

In Bezug auf die Dividende weist die Wacker Chemie eine Dividendenrendite von 11,93 Prozent auf, was 7,19 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Da die Branche "Chemikalien" eine durchschnittliche Dividendenrendite von 4 Prozent hat, wird die Aktie als lukratives Investment angesehen und von der Redaktion mit einer "Gut"-Bewertung versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Wacker Chemie liegt bei 77,45, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 67 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Bewertung "Schlecht" vergeben.

Fundamental betrachtet weist die Wacker Chemie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,58 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 90 Prozent liegt. Die Branche "Chemikalien" hat einen Wert von 97,88. Aufgrund dessen wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Wacker Chemie kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Wacker Chemie jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Wacker Chemie-Analyse.

