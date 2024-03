Wacker Chemie Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Wacker Chemie ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 9,41 ist das Unternehmen deutlich günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt in der Chemiebranche, der bei 96,01 liegt. Das bedeutet, dass Wacker Chemie um 90 Prozent unter dem Branchen-KGV liegt, und daher als unterbewertet angesehen wird.

In Bezug auf die technische Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet, um einzuschätzen, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 39,03 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 47,44, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird die Aktie in Bezug auf den RSI als "Neutral" bewertet.

Die charttechnische Bewertung zeigt, dass der aktuelle Kurs von 104,1 EUR der Wacker Chemie-Aktie um -12,75 Prozent unter dem GD200 (119,31 EUR) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen berechnet, weist einen Kurs von 101,03 EUR auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit wird der Kurs der Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung in Bezug auf Wacker Chemie ist überwiegend negativ, sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Handelssignalen, die eine "Schlecht"-Bewertung ergeben. Daher wird die Aktie auch hinsichtlich der Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine Bewertung der Wacker Chemie-Aktie als "Gut" in Bezug auf die fundamentale Analyse, "Neutral" in Bezug auf die technische Analyse und "Schlecht" in Bezug auf die Stimmung.