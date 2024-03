Wacker Chemie Aktie: Ist das noch normal?

Die Stimmung und das Interesse an der Wacker Chemie-Aktie haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, so unsere Analyse. Daher bewerten wir die Aktie als "Neutral". Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche hat die Wacker Chemie-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -7,95 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite mit -7,95 Prozent unter dem Durchschnitt. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Wacker Chemie-Aktie mit 16 im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche, die im Durchschnitt ein KGV von 97 haben, unterbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Wacker Chemie-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (40) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (39,72) erhalten daher ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt die Analyse ein "Neutral"-Rating für die Wacker Chemie-Aktie.