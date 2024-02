Wacker Chemie Aktie: Immer mit der Ruhe

Im vergangenen Jahr verzeichnete die Aktie von Wacker Chemie eine Rendite von -24,43 Prozent, was 6,19 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors Materialien liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche Chemikalien beträgt -18,24 Prozent, und Wacker Chemie liegt aktuell 6,19 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Wacker Chemie von 101,5 EUR mit -16,55 Prozent Abstand vom GD200 (121,63 EUR) ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 104,55 EUR auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Wacker Chemie höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Chemikalien, mit einem Unterschied von 6,75 Prozentpunkten (11,93 % gegenüber 5,18 %). Daher erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".

In den letzten Wochen gab es beim Stimmungsbild von Wacker Chemie keine wesentliche Veränderung, weshalb das Sentiment und der Buzz als "Neutral" bewertet werden. Ebenso konnten in Bezug auf die Stärke der Diskussion keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Wacker Chemie daher in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.