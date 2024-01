Wacker Chemie Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Mymetics":

Wacker Chemie hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,75 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche eine Outperformance von +8,33 Prozent bedeutet. Im "Materialien"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -3,57 Prozent, wobei Wacker Chemie um 8,33 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigte Wacker Chemie eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln wider, dass in den letzten Wochen insgesamt positive Meinungen zu Wacker Chemie überwiegen, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich eine Einstufung als "Gut" Aktie aufgrund von 3 Gut- und 1 Schlecht-Signalen.

Fundamental betrachtet liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Wacker Chemie aktuell bei 11,04 und damit 89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Chemikalien-Branche von 102, was darauf hindeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist. Aus diesem Grund erhält Wacker Chemie auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

