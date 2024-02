Wacker Chemie Aktie: Gigantischer Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Wacker Chemie liegt bei 45,22, was zu einer Einstufung als "neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 45,81 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Wacker Chemie in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen negativen Trend, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt. Die intensive Diskussion über Wacker Chemie in den sozialen Medien und die steigende Aufmerksamkeit führen jedoch zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie.

Was die fundamentalen Kriterien betrifft, so liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wacker Chemie aktuell bei 9,41, was unter dem Branchendurchschnitt von 94,8 liegt. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und einer "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Basis.

In Bezug auf die Dividende weist Wacker Chemie derzeit eine Dividendenrendite von 11,93 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,14 %. Diese Differenz führt zu einer Bewertung als "Gut" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.