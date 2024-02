Wacker Chemie Aktie: Gigantischer Hammer!

Die Aktie von Wacker Chemie wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft, da das KGV mit 9,25 insgesamt 90 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Chemikalien", der bei 91,85 liegt. In Bezug auf die fundamentale Analyse erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

Die Dividendenrendite von Wacker Chemie beträgt bezogen auf das Kursniveau 11,93 Prozent und liegt somit mit 8,3 Prozent über dem Mittelwert (3,63) für diese Aktie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Wacker Chemie eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.

Die Aktienkurse lassen sich neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare zu Wacker Chemie positiv war. Allerdings wurden in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen im Zusammenhang mit Wacker Chemie aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Neutral". Die Betrachtung von Handelssignalen ergab ebenfalls eine "Schlecht" Bewertung auf der Ebene der Stimmung.

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Wacker Chemie festgestellt werden. Dies wird durch negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien deutlich. In Bezug auf die Stärke der Diskussion war jedoch eine höhere Aufmerksamkeit feststellbar, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wurde. Zusammengefasst erhält Wacker Chemie in diesem Punkt daher eine "Schlecht" Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Aktie von Wacker Chemie, basierend auf verschiedenen Kriterien wie KGV, Dividendenrendite, Stimmung und Buzz.