Wacker Chemie Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Wacker Chemie. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 40,78 Punkte, was darauf hindeutet, dass Wacker Chemie momentan weder überkauft noch überverkauft ist, daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Der 25-Tage-RSI liegt bei 39,72, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Wacker Chemie also als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Wacker Chemie-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 118,48 EUR liegt, während der aktuelle Kurs 110,3 EUR beträgt, was zu einer Abweichung von -6,9 Prozent führt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt aktuell 101,26 EUR, was einer Abweichung von +8,93 Prozent entspricht und daher zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und Buzz rund um Aktien wird nicht nur von Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch von der langfristigen Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. Bei der Aktie von Wacker Chemie zeigt die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

In Bezug auf die Dividende ist Wacker Chemie im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (6,06 %) mit einer Dividende von 11,93 % höher zu bewerten, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Differenz von 5,87 Prozentpunkten unterstreicht diese Einstufung.