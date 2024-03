Wacker Chemie Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Das Internet hat eine große Auswirkung auf die Stimmung und den Buzz rund um bestimmte Aktien. Die Diskussionsintensität und die Veränderung der Stimmung in den sozialen Medien können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bezogen auf die Diskussionen über Wacker Chemie wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führte.

In den letzten zwei Wochen wurde Wacker Chemie von den Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies steht im Gegensatz zu den überwiegend negativen Themen, die in den vergangenen Tagen diskutiert wurden. Die Anlegerstimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Darüber hinaus wurden 5 schlechte Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führte.

Im Branchenvergleich erzielte Wacker Chemie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -30,16 Prozent, was eine Underperformance von -12,97 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite mit -12,97 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führte.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Wacker Chemie-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 119,91 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 105,05 EUR lag, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt hingegen eine näherungsweise Übereinstimmung mit dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Wacker Chemie-Aktie daher in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.