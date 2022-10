Wacker Chemie-Aktie: Damit hat niemand gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

Finanztrends Video zu Wacker Chemie



mehr >

Erdgas ist selten und vor allem teuer geworden, was sich längst in so ziemlich allen Lebensbereichen bemerkbar gemacht hat. Besonders schwer getroffen von dieser Entwicklung ist aber die Chemiebranche. Darauf wiesen in den letzten Wochen auch immer wieder fleißig die Analysten hin. JP Morgan etwa entschied sich bereits Mitte September, eine Verkaufsempfehlung für die Wacker Chemie-Aktie mitsamt einem Kursziel von… Hier weiterlesen