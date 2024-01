Wacker Chemie Aktie: Bloß aufpassen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Wacker Chemie liegt bei 81,31, was eine Bewertung als "Schlecht" ergibt. Für einen Zeitraum von 25 Tagen (RSI25) beläuft sich der Wert auf 60,38, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Im Branchenvergleich erzielte Wacker Chemie in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 4,75 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche, die durchschnittlich um -4,94 Prozent gefallen sind, liegt Wacker Chemie mit einer Outperformance von +9,69 Prozent deutlich vorn. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -4,94 Prozent verzeichnete, übertrifft Wacker Chemie diesen Durchschnittswert um 9,69 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält Wacker Chemie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie von Wacker Chemie als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 11,04 insgesamt 89 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Chemikalien", der 97,47 beträgt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich bei Wacker Chemie eine Verschlechterung der Stimmung in den vergangenen vier Wochen. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet. Bezüglich der Kommunikationsfrequenz konnte weder eine Zunahme noch eine Abnahme festgestellt werden, daher erhält Wacker Chemie insgesamt in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

